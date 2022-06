“C Politique” dimanche 26 juin : les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 26 juin à 18:30, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Francois Sureau, avocat, écrivain, membre de l’Académie française. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Législatives : la France ingouvernable ? Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Sandrine Rousseau, députée NUPES de Paris. Julien Dive, député LR de l’Aisne. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. “La fabrique du mensonge” / Enquête sur l’affaire Mia” Félix Suffert Lopez, producteur et Félix Seger, réalisateur du documentaire “La fabrique du mensonge” « Affaire Mia » : ces citoyens qui font sécession, diffusé dimanche 26 juin sur France 5.