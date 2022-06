“66 Minutes” dimanche 26 juin sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Dimanche 26 juin à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Etchebest au Hellfest

Il est l'un des cuisiniers français les plus médiatiques : Philippe Etchebest mène ces jours-ci une seconde carrière en parallèle. Avec son groupe de Rock il vient de se produire sur la scène d'un festival mytique : le Hellfest, le grand rendez-vous des fans de Métal.

On le connaissait chef étoilé, Meilleur Ouvrier de France et star de la télé. Philippe Etchebest est également un musicien émérite. Son groupe, Chef and the Gang, a été invité à jouer au mythique Hellfest il y a quelques jours.

Un parc d'attraction dans mon jardin

Accrobranche, château gonflable, toboggan géant : quand votre jardin se transforme en parc d'attraction. De plus en plus de français cèdent à cette tendance venue des États-Unis.

Guerre des voisins : les pacificateurs

Quand les conflits de voisinage déparent et s'enlisent, la justice s'en remet à des médiateurs issus de la société civile. Objectif : désengorger les tribunaux.

Pouvoir d'achat: le bon filon du jobing !

Inflation et pouvoir d'achat en berne, de plus en plus de français tentent de s'en sortir en pratiquant le jobing : des petits boulots d'appoints qui peuvent rapporter gros.

66 Minutes Grand Format

Salon de la lingerie: le retour du sexy

Il faisait son grand retour le week-end dernier après deux ans d'absence. Cette année, le salon de la lingerie était placé sous le signe du glamour !