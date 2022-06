“Echappées Belles” : « La vallée de la Roya » à revoir samedi 2 juillet sur France 5

Samedi 2 juillet à 21:00, France 5 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros du magazine “Echappées Belles” : « La vallée de la Roya » et « Week-end sur l'Île de Ré »

21:05 « La vallée de la Roya »

Dans ce numéro, Ismaël Khelifa arpente la vallée de la Roya pour rencontrer des hommes et des femmes portés par l’espoir de reconstruire et de sauver leur territoire. Natifs du coin, profondément enracinés dans ce terroir, ou nouveaux venus, ayant trouvé ici une terre d’accueil, ils ne quitteraient la vallée pour rien au monde, et tous s’évertuent aujourd’hui à lui redonner vie.

À cheval entre la France et l’Italie, la vallée de la Roya oscille entre des paysages alpins et méditerranéens. Une nature sublime ponctuée de villages perchés authentiques. Au milieu de cette vallée coule la Roya, une rivière de 60 kilomètres de long.

Le 2 octobre 2020, les pluies de la tempête Alex transforment en quelques minutes la paisible Roya en un flot monstrueux qui emporte tout sur son passage. 10 morts, 8 disparus, 35 kilomètres de routes endommagées, une dizaine de ponts reliant les villages écroulés. Aujourd’hui, la vallée panse encore ses blessures, se raccommode et se répare.

Ismaël Khelifa et Camille Aupois, accompagnatrice en moyenne montagne, randonnent ensemble, sur la route de Pia. Dans le village de Tende, Camille tient à emmener Ismaël au marché chez ses producteurs habituels. Puis l’invite à une sortie en canyoning à la cascade d’Audin, où ils y retrouvent Damien, moniteur, qui se bat pour faire revenir les gens dans les canyons et montre que certains restent praticables et méritent le détour…

Dans La Brigue, un village aux airs d’Italie, il a rendez-vous à l’Auberge Saint-Martin avec Patrick, chef et propriétaire des lieux, spécialisé dans la cuisine locale, la cucina bianca. Patrick lui propose de l’accompagner chez un ami berger, chez qui il doit acheter du lait de brebis pour préparer une de ses spécialités.

Plus tard, Ismaël se trouve dans le train des Merveilles, en direction de Breil-sur-Roya. Le retour du train, c'est aussi le retour de la vie dans la vallée, car il reste encore de nombreuses routes à reconstruire.

Nathalie Masseglia, comédienne, propose à notre voyageur de se diriger vers le centre-ville, puis sur les bords du lac de Breil. C’est la première fois qu’elle revient sur ce site.

Alain, pêcheur, est impliqué dans la sauvegarde de la faune. Avec deux amis bénévoles, ils sont en train de rempoissonner le cours d’eau sur la route du village de Saorges. Suite à la tempête, 99 % des poissons sont morts dans la Roya, et ces actions sont indispensables pour restaurer la faune aquatique. Ainsi, la vie revient progressivement dans ces eaux à nouveau apaisées. Ismaël remet lui aussi quelques poissons à l’eau. Il y voit un joli symbole, plein d’espoir…

Les reportages diffusés :

La carte d'identité de la Roya

Les « Roya sisters »

Le train des Merveilles

Tous en selle !

Le refuge des Merveilles

22:25 « Week-end sur l'île de Ré »

L'île de Ré est une destination idéale pour un week-end : dotée de nombreux atouts touristiques, elle a su garder une vraie authenticité ainsi qu'un art de vivre cher à ses habitants. Avec Sophie Jovillard nous allons nous intéresser aux deux visages de Ré la Blanche, à la fois l'île qui accueille chaque année des milliers de touristes et l'île un petit peu plus secrète, très prisée des Rétais, qu'ils soient de souche ou d'adoption.

L'île compte dix villages : Saint-Martin (la capitale), Rivedoux-Plage, la Flotte-en-Ré, le Bois-Plage-en-Ré, la Couarde-sur-mer, Loix, Saint-Clément-des-Baleines, Ars-en-Ré, les Portes-en-Ré et Sainte-Marie-de-Ré.

Sophie Jovillard est à bord de l'embarcadère avec Olivier Tourillon, photographe-surfeur, qui lui fait découvrir ce petit paradis encore préservé, qui marie traditions, tourisme et innovations.

Les reportages diffusés :