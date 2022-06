“Chroniques Criminelles” « Affaire Dupont de Ligonnès : les secrets d'une enquête hors norme », samedi 2 juillet sur TFX

Samedi 2 juillet à 21:05, TFX vous proposera de voir ou de revoir le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire Dupont de Ligonnès.

C’est le sujet qui fascine tous les Français : qu’est devenu Xavier Dupont de Ligonnès ?

Ce père de famille bien sous tous rapports disparaît mystérieusement en avril 2011 alors que les corps de sa femme Agnès et de leurs 4 enfants sont découverts enterrés sous la terrasse de la villa familiale.

C’est le début d’une enquête hors norme, une énigme aux multiples rebondissements. Que s’est-il passé ? Qui a pu commettre des crimes aussi atroces ? Les soupçons des policiers se portent immédiatement vers le père de famille car l’homme a disparu. Aurait-il pu se donner la mort après son acte terrible ? Si ça n’est pas le cas, pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès aurait-il éliminé toute sa famille ?

Immédiatement, il devient l’homme le plus recherché de France et les pistes suivies par les enquêteurs vont les mener aux quatre coins de la France pendant de longues années… En vain.

Près de 10 ans après le drame, en août 2020, des journalistes du magazine Society relancent l’enquête et éclairent l’affaire d’un jour nouveau : Xavier Dupont de Ligonnès aurait-il pu avoir des complices ? Et s’il était toujours vivant, caché quelque part ?

Le point sur les mystères de l’affaire de Ligonnès, un document exceptionnel de “Chroniques Criminelles” raconté par Jacques Pradel.

Avec les témoignages de :

Stéphane Bouchet - Journaliste spécialiste des faits divers

- Journaliste spécialiste des faits divers Jean-Marc Bloch - Ancien patron de la BRI / Ancien patron de la PJ de Versailles.

- Ancien patron de la BRI / Ancien patron de la PJ de Versailles. Etienne Hodanger – Frère d’Agnès Dupont de Ligonnès

– Frère d’Agnès Dupont de Ligonnès Xavier Ronsin – Ancien procureur de la République de la ville de Nantes

– Ancien procureur de la République de la ville de Nantes Alain Neutre – Président de la société nantaise de tir en 2011

– Président de la société nantaise de tir en 2011 Thierry Morin – Armurier « La Cabane du trappeur »

– Armurier « La Cabane du trappeur » Hélène Jochault – Serveuse au « Charolais grill » en 2011

– Serveuse au « Charolais grill » en 2011 Cédric Bourgeais – Chef de rang du « Cavier » en 2011

– Chef de rang du « Cavier » en 2011 Olivier Bouissou – Directeur du collège La Perverie en 2011

– Directeur du collège La Perverie en 2011 Bruno de Stabenrath – Ecrivain et ami de Xavier Dupont de Ligonnès

– Ecrivain et ami de Xavier Dupont de Ligonnès Maryvonne Guyllet - Présidente de l’association « Diligence Country Western Dance » en 2011

- Présidente de l’association « Diligence Country Western Dance » en 2011 Sylvie Boucher – Directrice d’hôtel

– Directrice d’hôtel André Trestour - Directeur d’hôtel

Également au sommaire :

L’affaire Troadec : Le massacre d’Orvault

Pascal et Brigitte Troadec vivaient à Orvault, près de Nantes… Une grande maison, un bon travail et deux beaux enfants. Pourtant, toute la famille se volatilise du jour au lendemain sans explication un jour de février 2017. L’inquiétude grandit d’un cran quand les enquêteurs découvrent que quelqu’un a cherché à effacer d’importantes traces de sang dans le pavillon familial. Que s’est-il passé ? La réponse, sur fond de jalousie et de trésor caché, va tenir la France en haleine pendant des semaines.

L’affaire Flactif : Le chalet de l’horreur

Où sont Xavier Flactif, Graziella et leurs deux enfants ? Pourquoi ne sont-ils pas au chalet ? C’est la question que se pose Mario, 14 ans, lorsqu’il arrive au Grand-Bornand pour passer les vacances chez sa maman et son beau-père, en ce mois d’Avril 2003. Un accident ? Peu probable. D’autant que la police découvre des traces de sang partout dans la maison. Alors, que leur est-il arrivé ? La réponse est une plongée dans l’horreur, sur fond de rancœur et de jalousie.