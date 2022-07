“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Yaël Braun-Pivet le 3 juillet sur France 3

Ce 3 juillet à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale.

Elle est la première femme à devenir présidente de l’Assemblée nationale et au-delà du caractère symbolique de son élection au perchoir, cette macroniste qui ne faisait pas de politique il y a encore 5 ans va devoir gérer une situation compliquée.

Pas de majorité absolue pour le second quinquennat d’Emmanuel Macron. Les textes de lois devront donc trouver des accords et des coalitions. Exécutif et législatif vont-ils trouver un nouvel équilibre, qui deviendra l’arbitre des différents votes ? L’élection des vice-présidents, questeurs et présidents de commissions donnent-elle la mesure du fonctionnement à venir de l’Assemblée, avec un groupe RN fort et des oppositions de gauche réparties en plusieurs groupes ? Le prochain test sera le discours de politique générale de la Première ministre.

Yaël Braun-Pivet répondra dimanche aux questions de Francis Letellier et Astrid de Vilaines, journaliste au HuffPost, nous proposera sa carte blanche.