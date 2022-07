“Enquêtes criminelles” : « Un bien étrange suicide familial » mardi 5 juillet sur W9 (vidéo)

Mardi 5 juillet à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” : « Un bien étrange suicide familial ».

Le 15 juillet 2019, c’est un drame qui se joue aux Rives, un petit village du nord de l’Hérault. Charles-Olivier Adde donne la mort à sa femme Samantha et à Ombeline, leur fille d’un an et demi. Mais l’homme l’affirme : il a commis ce double assassinat avec l’accord de sa défunte épouse ! Un « suicide collectif » auquel ont réchappé les deux fils du couple, âgés de 7 et 12 ans, ainsi que le père de famille lui-même qui a renoncé à mener à terme son funeste projet.

Mais qu’a-t-il bien pu passer par la tête de Charles-Olivier Adde pour sacrifier ainsi femme et enfant ? Pourquoi s’est-il arrêté en cours de route ? Mais surtout : est-ce vraiment un meurtre « sur demande » comme il prétend ?

En fait, derrière cette tragédie se cache une famille emportée dans une terrible fuite en avant. Les Adde vivaient en vase clos, coupés du reste de leur famille et de la société. Une « bulle » semble-t-il initiée par Samantha, autrice de livres pour enfants, à la forte personnalité. Seulement, ce mode de vie aurait eu de graves conséquences, notamment sur la santé d’Ombeline. La fillette allait d’ailleurs leur être retirée et placée sous surveillance médicale à l’hôpital. Cette décision des autorités aurait-elle précipité le drame ?

En deuxième partie d’émission, “Enquêtes criminelles” s’intéressera à la mort de Jean Aprin, un viticulteur de 48 ans, en décembre 2012.

Une affaire criminelle digne d’un roman d’Agatha Christie : les habitants de La Roquebrussanne (Var) vont en effet découvert avec effroi que, derrière une enfant du pays aimée de tous, se cachait en fait une meurtrière diabolique, prête à manipuler son fils pour parvenir à ses fins.