“J'apporte le dessert” mardi 5 juillet sur C8 avec Jean-Baptiste Martinon (vidéo)

Mardi 5 juillet à 21:15, C8 diffusera les deux premiers épisodes de “J'apporte le dessert”, un road trip gastronomique inédit à travers la France avec Jean-Baptiste Martinon

“J'apporte le dessert ! ” Une phrase que l’on a déjà tous prononcée. Mais quand c’est Jean-Baptiste Martinon qui le dit, ça change tout.

Notre jeune motard gastronome en a fait sa devise pour un tour de France gourmand et chaleureux. Sur sa moto électrique, ce voyage sera rythmé par la découverte de spécialités régionales et d’expériences gustatives et culturelles.

Épisode 1 Des calanques de Cassis dans les Bouches du Rhône au Mont Ventoux dans le Vaucluse.

Dans ce décor paradisiaque, Jean-Baptiste va partager son premier dessert typique de la région : les chichis. L’occasion de découvrir la bonne technique pour sauter d’une falaise... avec le recordman de la catégorie !

Puis direction Marseille, à la recherche de la meilleure pizza de la ville. Des renommés calissons, au moins connu Galapian, des Ocres rouges de Gargas à cheval au survol acrobatique des Alpilles en planeur, son road-trip à moto électrique traverse les départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse.

Destination finale : le sommet du mont Ventoux... L’objectif : déguster des Rocailles au milieu de la ...rocaille !

Épisode 2 De Turenne en Corrèze à la Dune du Pilat en Gironde.

Au menu : de délicieuses madeleines enrobées de chocolat, spécialité de Brive-la-Gaillarde.

Direction Turenne, un des plus beaux villages de France, pour partager son dessert avec un trio d’enfants du pays : le groupe de musique 3 cafés gourmands.

Son périple se poursuit le long de la Dordogne et sa première nuit, c’est dans le gouffre de Padirac que Jean-Baptiste va la passer, à plus de 120 mètres de profondeur.

Fraises du Périgord, truffes, pêche à la truite, tarte aux noix, chaque jour un nouveau dessert et de nouvelles découvertes ! D’un vieux moulin à huile de noix réhabilité par un père et son fils, à une traversée en surf électrique du bassin d’Arcachon en passant par la table d’un restaurant étoilé, son road-trip à moto traverse les départements de la Corrèze, du Lot, et de la Dordogne.

Destination finale : la dune du Pilat en Gironde. L’objectif : déguster des Dunes sur la Dune !