“Chroniques criminelles” « Affaire Betty Mannechez : voyage au bout de l’enfer » samedi 16 juillet sur TFX (vidéo)

« L'affaire Betty Mannechez : voyage au bout de l'enfer ».

“Chroniques criminelles” propose une affaire terriblement poignante : l’histoire d’une petite fille devenue grande qui trouve enfin la force de témoigner du calvaire qu’elle a vécu…

Saint-Pathus, en Seine-et-Marne, au début des années 90. Aux yeux de tous, la famille de Betty Mannechez est parfaite : un père qui réussit dans l’informatique, une mère au foyer modèle, des frères et sœurs pour partager les jeux d’enfants…

Mais derrière les murs de leur pavillon de banlieue, la réalité est tout autre. Et la vie de Betty est un enfer : coups, insultes, punitions… Denis, le père, se déchaîne. Et pire encore, quand il se met à abuser sexuellement de la petite Betty et de sa sœur Virginie.

Après des années de cauchemar, Betty trouve enfin la force de dénoncer son bourreau. Mais elle est bannie à jamais du cercle familial. Comment va-t-elle réussir à s’en sortir ? Et qu’adviendra-t-il de ce père tortionnaire ?

Exceptionnellement, c’est Betty Mannechez elle-même qui livre, avec beaucoup d’émotion, les clés de cette reconstruction.

L’affaire Betty Mannechez, une effroyable affaire racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

Betty Mannechez : victime

Me Benoît Varin : avocat de Betty Mannechez

Me Murielle Bellier : ancienne avocate des enfants Mannechez

Tony Poulain : journaliste au Courrier Picard

Doan Bui : journaliste à L’Obs

Direction ensuite Nottingham, en Angleterre. C’est là que les corps de Patricia et Bill Wycherley sont retrouvés en 2013, enterrés dans leur propre jardin.

L’autopsie révèle qu’ils ont été tués par balles, et surtout, qu’ils sont là depuis au moins 15 ans. Mais alors, comment se fait-il qu’ils aient perçu leur retraite jusqu’en 2012 ? Et continué à donner des nouvelles à leurs proches pendant toutes ces années ?