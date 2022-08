« Fruits, légumes, plantes : cette nature qui nous fait du bien » mardi 23 août sur France 2

Mardi 23 août à 23:15, France 2 vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” : « Fruits, légumes, plantes : cette nature qui nous fait du bien ».

Sans fruits et légumes, impossible d'être en bonne santé. Adriana et Michel Cymes partent sillonner la France à la découverte des plantes qui font du bien, comme par exemple les algues, sources de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et même de protéines.

Sans végétaux, impossible d’être en bonne santé !

De Cancale en Bretagne à Apt dans le parc du Lubéron, en passant par la sublime forêt des Vosges, Adriana et Michel partent sillonner la France, à la découverte des plantes qui nous font du bien.

Les végétaux sont tout d’abord déterminants dans notre alimentation puisque sans légumes, nous ne pourrions pas être en bonne santé ! Une nutritionniste diététicienne nous en explique les raisons.. Et avec des enfants, nous apprenons quels modes de cuisson et de conservation sont particulièrement recommandés.

Chez le chef Olivier Roellinger, Adriana et Michel découvrent les bienfaits encore trop méconnus des algues, étonnantes sources de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments et même de protéines, pour certaines ! Ils s’intéressent aussi aux épices, excellentes pour notre corps et hautement recommandées pour diminuer le sel, néfaste quand il est consommé en trop grande quantité. Le chef leur enseigne une recette toute simple qui leur révèle les trésors des algues et des épices.

Ce voyage les mène aussi en Haute-Savoie, chez le chef Marc Veyrat qui leur confie le secret des plantes aromatiques.

Les plantes pour nous soigner et nous apaiser

Seconde grande vertu des plantes : elles ont le pouvoir de nous soigner et de nous apaiser… même si c’est difficile à croire ! Une expérience de sylvothérapie, dans la forêt des Vosges, le leur démontre. Un cardiologue vient expliquer pourquoi, sur le plan physiologique, la nature nous fait tant de bien. Et même Michel est étonné.

La nature peut également aider à améliorer l’état de santé de certaines personnes, comme dans le petit jardin de soins de la Pitié Salpêtrière, à Paris, qui accueille des enfants autistes. Anne Ribes, infirmière-jardiniste, fait participer Adriana et Michel à ces ateliers pas comme les autres, qui existent depuis plus de 20 ans et qui portent indéniablement leurs fruits.

Dans le Var, le duo revient aux sources de nos médicaments, grâce à un herbaliste. Il fabrique une préparation à base de plantain, remède insoupçonné contre toutes les formes d’allergies.

Dans une distillerie familiale, Adriana et Michel comprennent aussi comment se fabriquent les huiles essentielles, pourquoi elles sont si efficaces et quelles sont leurs contre-indications.

Enfin, ils apprennent à élaborer leurs cosmétiques uniquement à base de plantes, avec l’aide de spécialistes.

Une aventure gourmande, surprenante mais aussi poétique et parfois très émouvante, à la découverte de ces plantes qui nous font du bien !

