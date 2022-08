“Familles extraordinaires” : « L'incroyable rentrée des familles hyper nombreuses », samedi 27 août sur 6ter

Samedi 27 août à 21:05, Élodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour voir ou revoir le numéro du magazine “Familles extraordinaires” : « L'incroyable rentrée des familles hyper nombreuses ».

Cette semaine, 3 tribus nous font partager leur rentrée des classes hors normes. Leur secret : une énergie inépuisable et beaucoup d'organisation. Mais avec 5, 6 et 9 enfants, le moindre événement devient une aventure. Alors, comment s'y prendre pour tenir la cadence ?

À Montpellier, chez Amandine et Jérôme, c'est la révolution : en plus de leur travail, les parents font l'école à la maison pour leurs 5 enfants. La maman assure les cours de la maternelle à la 4e. Quant au papa, il se charge du sport et de l'histoire-géo ! Comment vont-ils se débrouiller ?

En Loire-Atlantique, Elody et Teddy élèvent 6 enfants avec le seul salaire du papa, fonctionnaire. Reine du fait maison, la maman gère le budget au cordeau avec les produits du jardin et du poulailler. Elle doit économiser de quoi fêter dignement la communion des deux aînés, prévue en septembre.

En Seine-et-Marne, Audrey et Anthony mettent la barre très haut : non seulement ils élèvent 9 enfants, mais ils gèrent aussi leur affaire familiale de plomberie-chauffagerie ! Et comme ils rénovent la boutique en pleine rentrée scolaire, ça va être chaud !