“Téléfoot” fait sa rentrée sur TF1 dimanche 28 août et accueille Rio Mavuba dans son équipe

Dimanche 28 août à 11:00, le magazine “Téléfoot” fera sa rentrée sur TF1 avec Grégoire Margotton, Bixente Lizarazu, Marine Marck et Thomas Merkhiche.

Rio Mavuba rejoint l'equipe de “Téléfoot”

Nouveauté : ancien international français et champion de France avec Lille, Rio Mavuba mettra son expérience et son solide passé de joueur au service de l'émission de référence sur le football. Il rejoint l’équipe de “Téléfoot” aux côtés de Bixente Lizarazu tout au long de cette saison 2022-2023. Le champion du monde continuera ainsi à apporter son expertise sur le plateau de “Téléfoot”. Les téléspectateurs pourront également le retrouver aux côtés de Grégoire Margotton sur les matchs de l'équipe de France et durant toute la Coupe du Monde.

“Téléfoot” s'enrichit d'une nouvelle rubrique

Pour sa reprise, “Téléfoot” proposera une nouvelle rubrique : "Objectif Qatar" : une interview d’un joueur de l’équipe de France qui vise la Coupe du Monde, principale échéance des Bleus cette saison.

Le premier à inaugurer dès ce dimanche "Objectif Qatar" sera le joueur lyonnais Corentin Tolisso.

Les rubriques traditionnelles seront de retour : "L'inside", "La Story" dédiée ce dimanche à la recrue star de l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez ainsi que "Le Grand Format" consacré cette semaine au "Paris Saint-Germain New Look".

Renouvellement de l'accord entre TF1 et Prime Video pour la diffusion des images de la Ligue 1 Uber Eats

L'accord entre TF1 et Prime Video pour la diffusion des images de Ligue 1 Uber Eats est prolongé cette saison.



Julien Millereux, Directeur des sports du Groupe TF1 : "Nous nous réjouissons d'offrir de nouveau au public français une visibilité exceptionnelle de la Ligue 1 et de renforcer la position de Téléfoot, magazine historique et leader du football en France".