“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Mathilde Panot le 4 septembre sur France 3

Ce 4 septembre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

Faudra-t-il choisir entre se nourrir et se chauffer, comment vivre dans un quartier ou une ville plongés dans le noir, la question énergétique est dans toutes les têtes avec de nombreuses questions : Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement suffira-t-il et jusqu’à quand ? Quelles solutions pour rendre l’inflation plus supportable pour les ménages notamment les plus modestes ? Demander aux entreprises de faire un effort pour diminuer les dépenses d’énergie est-il efficace et sans contraintes ?

Le gouvernement a un message, le problème est mondial et les Français sont plutôt plus et mieux protégés tandis que l’opposition s’étonne d’un manque d’anticipation de la crise énergétique doublé d’une crise climatique, deux phénomènes difficiles à conjuguer par ailleurs.

Francis Letellier recevra ce dimanche Mathilde Panot, députée LFI du Val-de-Marne et présidente du groupe des Insoumis à l’Assemblée nationale.

A un mois de la reprise parlementaire, elle nous dira quelle stratégie les 75 députés LFI entendent mettre en œuvre face aux difficultés du pays, quelles propositions sont sur la table notamment sur l’énergie et le climat et quel rôle Jean-Luc Mélenchon, privé de tribune dans l’hémicycle, peut jouer désormais.

Astrid de Villaines, journaliste politique au HuffPost nous proposera sa carte blanche de rentrée.