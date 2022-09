“Les rencontres du Papotin” avec Gilles Lellouche, samedi 3 septembre sur France 2

Samedi 3 septembre à 20:35, France 2 diffusera le premier numéro du magazine “Les rencontres du Papotin” qui proposera des rencontres et des questions inattendues, des regards croisés spontanés, libres, profondément humains sur la vie et sur le monde.

Ce nouveau magazine d’interviews atypiques reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de trouble du spectre autistique. À chaque épisode, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « on peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ». À quelques jours de ses 50 ans, l’acteur, réalisateur et scénariste Gilles Lellouche (Kompromat, Bac Nord, Le Grand Bain…) a accepté l’invitation du Papotin. Face à une quarantaine de journalistes, il répond sans détour à des questions parfois surprenantes sur sa famille, ses amis, son rapport à la solitude… et même au cassoulet ! “Les rencontres du Papotin” sera diffusé régulièrement sur France 2, le samedi à 20:35.