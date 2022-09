“Enquête d'action” « Délinquance, drogue, violence : la BAC de Saint-Étienne en action » vendredi 9 septembre sur W9

Vendredi 9 septembre à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de suivre sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Délinquance, drogue, violence : la BAC de Saint-Étienne en action ».

Chef-lieu du département de la Loire, Saint-Étienne est une ville au passé industriel glorieux. Néanmoins, la ville peine à garder sa superbe : le taux de chômage est le 3e plus haut du département et le centre est devenu une cité dortoir où la délinquance et les trafics de stupéfiants sont bien ancrés. Enquête d’action vous propose une immersion auprès de deux branches de la police : la Brigade Anti-Criminalité (BAC) et la Brigade Spécialisée de Terrain (BST).

À Saint-Étienne, ces brigades travaillent ensemble pour protéger les populations, éviter tout débordement et mettre à mal les potentiels points de deal. Au-delà du cannabis, la ville est connue pour être aussi un carrefour important dans les trafics internationaux de drogues dures. Benoît, brigadier-chef de la BAC, et son équipe vont tenter de venir à bout de « vendeurs de mort », des dealers d’héroïne. Pendant des jours, les filatures et les surveillances vont permettre à la police de remonter la piste d’un trafic à l’échelle internationale.

La BAC et la BST sont souvent appelées en renfort lors d’opérations délicates et d’interpellations musclées. Fredo, le doyen de la BST, viendra rétablir l’ordre dans un quartier où une simple altercation peut tourner à l’émeute. Il se montrera intraitable sans pour autant répondre aux provocations parfois violentes des jeunes.

Benoît et Franck interviendront dans un autre quartier chaud de la ville, la cité de Montreynaud : un jeune homme est suspecté d’avoir frappé sa sœur. Dans le département, le nombre de cas de violences intrafamiliales a augmenté de 30% depuis 2018.