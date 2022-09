“Zone Évasion” « Faire soi-même son camping-car : une aventure en famille » samedi 10 septembre sur M6

Samedi 10 septembre à 21:10, M6 Ophélie Meunier vous proposera de découvrir sur M6 le premier numéro de “Zone Évasion” dont le thème sera : « Faire soi-même son camping-car : une aventure en famille ».

Après deux années de repli, le besoin d’évasion est devenu majeur : avec ce nouveau magazine, les téléspectateurs retrouveront des histoires humaines, des aventures familiales, des expériences de vie inspirantes et des lieux extraordinaires.

M6 vous fera voyager et ira à la rencontre de passionnés qui nous feront découvrir leur métier, leurs traditions, leur patrimoine culinaire… Ce nouveau magazine accompagnera aussi des Français dans leurs loisirs et leurs vacances préférées…

“Zone Évasion”, ce sont des grands documentaires inédits de 90 minutes, tournés pendant plusieurs mois, qui nous transportent et nous informent sur nos nouvelles envies de nous évader, de nous ressourcer, de respirer…

Premier numéro « Faire soi-même son camping-car : une aventure en famille »

Les camping-cars n’ont jamais été autant à la mode. L’an dernier, ils ont enregistré un record historique avec 234 000 exemplaires vendus, soit une augmentation de 12 % en un an.

La dernière tendance, c'est de fabriquer soi-même son camping-car ou van aménagé. Et avec un peu d’ingéniosité, il existe une infinité de possibilités : nombre de couchettes, toit relevable pour dormir à la belle étoile, cuisine aménagée… certains se débrouillent même pour faire entrer une baignoire ou un poêle à bois ! “Zone Évasion” a suivi plusieurs passionnés qui se sont lancés dans l'aventure.

À Villeurbanne (Rhône), la famille Ferri a la folie des grandeurs. Marion, agent immobilier, Hervé, entrepreneur, et Éva, 7 ans, veulent faire le tour du monde. Ils construisent un engin aussi fou que leur projet : un camion 4x4 avec lequel ils pourront parcourir la planète.

Encore plus grand et encore plus étonnant, Éric et Laetitia, 50 ans, restaurateurs en Gironde, ont importé un « schoolbus », le fameux bus scolaire jaune américain, pour le transformer en maison sur roues. Ces fans des États-Unis espèrent séduire d'autres passionnés et en faire leur nouveau business.

Erika, attachée de presse, et son mari Jérémie, consultant en immobilier, avaient un petit budget, alors ils ont acheté un camping-car vintage, vieux de trente ans, et l’ont rénové de fond en comble. Ce couple de Parisiens espère partir un an et demi avec leurs deux petits garçons pour sillonner l’Amérique du Sud.

Faire du neuf avec du vieux, c’est la spécialité de Yann à Draguignan (Var). Il y a quelques mois, ce passionné de mécanique a craqué pour un combi vintage qu’il doit entièrement rénover. Mais ce n’est pas tout, il veut aussi construire la première estafette décapotable au monde !

“Zone Évasion” vous invite à la rencontre de ces familles de passionnés qui construisent eux-mêmes leur camping-car.