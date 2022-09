“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Annie Genevard le 11 septembre sur France 3

Ce 11 septembre à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Annie Genevard, députée du Doubs, présidente par intérim des Républicains.

Cette rentrée, les Français découvrent l’ampleur de l’inflation sur les prix et constatent déjà la hausse des tarifs de l’énergie. Pendant ce temps, le président de la République juge la France en « guerre énergétique » et souhaite associer ses concitoyens aux grands choix de la nation par le biais de consultations en ligne. Réunissant un Conseil national de la refondation pour faire écho au Conseil national de la Résistance, Emmanuel Macron a souhaité un nouvel organisme aussitôt boudé par les oppositions. Droite, gauche et Rassemblement National considèrent que le débat parlementaire suffit.

Dans ce contexte, Les Républicains sont dans une position délicate. Affaiblis en nombre dans l’hémicycle, ils sont à la fois force d’opposition et appui à la macronie sur certains sujets comme le pouvoir d’achat. En interne, une compétition a démarré au sein des Républicains pour se trouver un chef, une ligne et à partir de là un candidat pour 2027.

Francis Letellier recevra dimanche celle qui a accepté le défi de présider le parti qui fut celui de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Un mouvement en perte de vitesse mais qui possède encore une force dans les territoires, notamment au sein des mairies et des départements.

Annie Genevard, députée du Doubs et présidente par intérim des Républicains va-t-elle à son tour prendre part à la compétition, donnera-t-elle ses préférences, quelle sera sa ligne politique ? Réponse dimanche sur le plateau de Francis Letellier.

Cléa Chakraverty, cheffe société et politique au site The Conversation France nous proposera sa Carte blanche.