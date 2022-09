“Complément d'enquête” « Clash, fric et politique : le vrai business des influenceurs » dimanche 11 septembre sur France 2 (vidéo)

Déprogrammé jeudi dernier en raison de l'actualité, le numéro du magazine “Complément d'enquête” « Clash, fric et politique : le vrai business des influenceurs » sera diffusé dimanche 11 septembre à 22:40 sur France 2.

C’est le feuilleton de l’été ! Depuis des semaines, une violente guerre médiatique oppose Booba, le rappeur millionnaire, à l’influente agent Magali Berdah et ses influenceuses. L’artiste accuse d’escroquerie plusieurs de ces vedettes des réseaux sociaux.

Vous connaissiez Nabilla, la pionnière ? Désormais ils sont des dizaines, issus de la téléréalité et suivis par des millions d’abonnés sur Instagram, Snapchat ou Youtube. Ils sont devenus les idoles de nos ados, qui suivent leurs aventures sur leurs smartphones.

Sur leurs comptes, ces « influenceurs » exposent leurs vies, leurs looks et leurs silhouettes à Miami ou Dubaï. Et pour gagner de l’argent, beaucoup d’argent, ils se transforment en hommes et femmes-sandwichs, grâce au placement de produit. Les marques payent jusqu’à 10 000 euros la vidéo de quelques secondes !

Car cet univers génère des millions d’euros, dont profitent influenceurs, producteurs TV ou agents. Parmi eux, une femme écrase la concurrence, Magali Berdah.

La puissante patronne de Shauna Events a accepté d’ouvrir ses portes à Complément d’Enquête. Celle qui est partie de rien a atteint les sommets : elle se mêle désormais de politique !

Une enquête de 52’ réalisée par Rizlaine Sellika et Paul Labrosse pour CAT & Cie.