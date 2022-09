“Le monde en face” : « Boris Johnson, la fête est finie » dimanche 18 septembre sur France 5 (vidéo)

Dimanche 18 septembre à 21:00 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Boris Johnson, la fête est finie » réalisé par Florentin Collomp et Walid Berrissoul.

Alors que Boris Johnson vient d'être remplacé par la nouvelle Première ministre Liz Truss, France 5 diffuse le documentaire « Boris Johnson, la fête est finie », réalisé par Walid Berrissoul et Florentin Collomp.

Après cette diffusion, Mélanie Taravant propose un débat autour des défis que devront relever le gouvernement ainsi que le nouveau roi Charles III dans un royaume plus que jamais désuni.

Élu triomphalement en 2019 Premier ministre avec la plus vaste majorité pour le Parti conservateur depuis Margaret Thatcher, Boris Johnson arrive au 10 Downing Street avec un slogan simple : « réaliser le Brexit ».

L’ex-journaliste, trublion de la politique britannique promet de « restaurer la confiance dans la démocratie ». Il aura fallu deux ans et demi au pouvoir pour que « Bojo » passe du firmament à la chute.

Longtemps, les Britanniques se sont amusés de sa capacité à s'arranger avec la vérité, et à toujours survivre à ses propres gaffes.

Une succession de scandales et de mensonges, de la gestion de la covid au Partygate, vont changer leur regard sur le personnage.

Et, désormais, le pays tout entier découvre chaque jour un peu plus la réalité du bilan de Boris Johnson, des files d'attente interminables à Douvres jusqu'à la frontière nord-irlandaise. Lorsque la « bulle » Boris Johnson éclate, quel avenir pour le Royaume-Uni ?

Après la diffusion du documentaire, Mélanie Taravant reçoit en plateau 4 invités autour de la thématique "Royaume-Uni : Deuil en temps de crise" :

Walid Berrissoul, réalisateur du documentaire, Sylvie Matelly, directrice adjointe de l’IRIS, économiste, Marion Van Renterghem, grand Reporter, spécialiste des questions européennes et Sophie Pedder, Journaliste britannique, chef du Bureau et la correspondante politique et économique de The Economist à Paris.