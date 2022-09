“La grande librairie” mercredi 21 septembre : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 (vidéo)

Mercredi 21 septembre à 21:00, Augustin Trapenard présentera sur France 5 un nouveau numéro de “La grande librairie”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Cette semaine, Augustin Trapenard reçoit :

Hélène Devynck, en exclusivité, pour son livre « Impunité » aux éditions du Seuil.

Hélène Devynck est journaliste et scénariste. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans au sein du groupe TF1. De 1991 à 1993, elle a été l’assistante de Patrick Poivre d’Arvor. I

« Comme moi, plusieurs dizaines de femmes ont cru que l’époque rendait caduque notre condamnation au silence et possible celle de notre agresseur, l’un des hommes les plus connus de France. Ça n’est pas ce qui s’est passé. On a été classées sans suite. Mais nos bulles de solitude ont éclaté. On s’est rencontrées, racontées, soutenues. On s’est fait la courte échelle pour surmonter les murs de découragement. On a parlé plus haut, plus nombreuses. »

Ils seront ensuite rejoints par :

Irène Théry, sociologue, pour son livre « Moi aussi » aux éditions du Seuil.

« Ce livre est un dialogue entre les deux parts de moi-même : celle que j’exprime publiquement par mon travail ; celle que j’ai toujours gardée pour moi et mes proches. D’un côté, cet essai de sciences sociales fait la généalogie de MeToo. Trois révolutions du permis et de l’interdit sexuels ont jalonné l’histoire de nos sociétés : l’invention du rapt de séduction au xvie siècle ; l’imposition d’un ordre matrimonial sécularisé en 1804 ; l’égalité de sexe à partir des années 1970. D’un autre côté, ce livre est un récit à la première personne. En écrivant « Moi aussi » sur ma page Facebook dès 2017, j’ai pensé à ce qui m'était arrivé à l’âge de huit ans. Je prolonge ce témoignage par une réflexion sur ce que les sociologues taisent en général : la place du féminisme dans la recherche, la façon dont la vie bouscule nos enquêtes, les violences et les bonheurs qui attendent une femme lorsqu’elle ose prendre la parole. Le mouvement MeToo n’a pas seulement mis au jour un immense continent de violences. Il invente aujourd’hui une nouvelle civilité sexuelle, portée par les valeurs de respect et d’émancipation. »

Georges Vigarello, historien, pour son livre « Histoire du viol » aux éditions du Seuil.

Enquête historique sur cette violence sexuelle de moins en moins tolérée au fil des époques, depuis, entre autres, la reconnaissance de l'être humain en tant que personne et des systèmes d'oppression exercés sur les femmes. Comment cette infraction est perçue par la justice française et quels sont les changements observés, à partir de nombreux cas et d'une abondante documentation.

Cynthia Fleury, philosophe.