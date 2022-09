“Quelle époque !” : regardez les premières minutes de la nouvelle émission de Léa Salamé sur France 2 (vidéo)

Samedi 24 septembre, Léa Salamé a présenté sur France 2 le premier numéro de “Quelle époque !” le nouveau talk-show du samedi soir. Découverez les premières minutes de l'émission.

Léa Salamé présente un talk-show drôle et festif, à la fois magazine de société et divertissement, dont l'objectif est de raconter et interroger l'époque.

“Quelle époque !” est conçu comme un lieu de rencontres et de débats entre les personnalités qui marquent l'actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Sur le plateau en forme d'arène, artistes, polémistes, intellectuels, grands sportifs et politiques, mais aussi nouveaux talents et jeunes influenceurs, se croisent et débattent.

Aux côtés de la journaliste, Christophe Dechavanne, invité permanent de l'émission, reçoit un invité, et Philippe Caverivière propose un rendez-vous dédié à la semaine politique et un autre à la planète people et aux réseaux sociaux.

Pour ce premier numéro, Léa Salamé recevait : Jean-Luc Mélenchon, Nicky Doll, Marco Mouly, Yann Moix, Laurence Ferrari, Jean-Paul Rouve, Cindy Bruna, Le père Mathieu.

Si vous nétiez pas devant votre téléviseur, découvrez les toutes premières minutes de l'émission à voir ou revoir en Replay sur FranceTV.