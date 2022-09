“C à vous” mardi 27 septembre : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 27 septembre à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Le projet de loi de finances 2023 a été présenté hier en conseil des Ministres.

Invité : Gabriel Attal, ministre délégué chargé des comptes publics.

“Mondial au Qatar : footballeurs, nous aussi, on se lève et on se casse !”



Invité : Vikash Dhorasoo, ex-footballeur qui prend position contre la Coupe du Monde 2022 dans une tribune publiée dans Libération.

Au dîner de C à vous

Invités : Sara Giraudeau et Benjamin Lavernhe, pour le film “Le Sixième enfant”, en salle le 28 septembre.

Dans la cuisine de C à Vous



Invité : Louis Amen, chef propriétaire du restaurant Momen à Paris.

C à vous, la suite

Invité : Patrick Sabatier présente son roman “La Lettre”, paru aux Éditions du Rocher.