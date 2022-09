“Non élucidé” : retour sur l'affaire Marie-Claire Bégo, vendredi 30 septembre sur RMC Story

Vendredi 30 septembre à 21:05, RMC Story diffusera le quatrième numéro de la nouvelle saison inédite de la collection “Non élucidé” qui sera consacré à l'affaire Marie-Claire Bégo.

Le 25 octobre 1991, Marie-Claire Bégo, 38 ans, prend le car de Nevers où elle est en formation professionnelle à la SNCF et s'arrête à Béard afin de récupérer sa voiture garée dans un chemin situé à proximité de l'arrêt de bus. Elle disparaît peu de temps aprè

Son corps est retrouvé sur une berge de la Loire. La femme a été violée, étranglée puis brûlée.

Quelques jours plus tard, un ami de sa soeur avoue le meurtre mais il se rétracte ensuite et rien ne permet de le confondre formellement. Pendant près de dix ans, l’enquête piétine et un non-lieu est prononcé en 2000.

Mais l’affaire est soudain relancée en 2010 quand un homme, détenu pour un autre crime étonnamment semblable à celui-ci, avoue à son co-détenu « avoir déjà tué une femme dans la région et avoir été relâché faute de preuves ».