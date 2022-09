“Club Première” : la nouvelle émission de Laurent Ruquier le mercredi soir sur Paris Première à partir du 19 octobre

Laurent Ruquier vous donne désormais rendrez-vous sur Paris Première pour sa nouvelle émission “Club Première” dont le premier numéro sera diffusé mercredi 19 octobre à 23:00.

Pour son retour sur Paris Première, Laurent Ruquier vous ouvre grand les portes de son nouveau rendez-vous : le “Club Première”.

Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent recevra chaque mercredi celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre et littérature. Artistes très connus, connus ou "à mieux connaître".

Mais attention, ces invités devront se soumettre à la critique de leurs premiers lecteurs ou de leurs premiers spectateurs présents dans le club…

Et comme plus on est de fous plus on rit, trois humoristes seront également là chaque semaine pour faire part de leurs coups de cœur ou coups de gueule culturels.

Enfin pour compléter le tableau, plutôt que des chroniqueurs, Laurent Ruquier sera accompagné chaque semaine par des amis amoureux de la culture qui donneront leur avis.

Toujours avec humour car “Club Première” est l’émission culturelle qui ne se prend pas au sérieux !

Rendez-vous tous les mercredis à 23:00 dans “Club Première” avec :

Des "premiers" (spectateurs / lecteurs)

Chaque semaine les premiers spectateurs/lecteurs (qui auront été repérés à la sortie d’un film, d’un spectacle ou d’une librairie) seront face à ceux qui font l’actualité culturelle. Qu’ont-ils pensé du film, de la pièce ou du livre qu’ils ont vu ou lu ? Ont-ils aimé ? Détesté ? Adoré ? Oseront-ils le dire face aux principaux protagonistes ? Comment les invités vont-ils réagir à la critique ? Une chose est certaine, personne ne restera indifférent.

Des humoristes...

Chaque semaine, Laurent Ruquier sera accompagné d’humoristes comme Thaïs, Tristan Lopin, Berengère Krief, Verino... qui partageront leurs coups de cœur/gueule de la semaine.

Des amis...

Et pour les deux premières ce seront Gaël Tchakaloff et François Renucci !

Gaël Tchakaloff est une écrivaine française. Romancière et journaliste, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages dont “Tant qu’on est tous les deux” (Ed. Flammarion, 2021).

François Renucci travaille avec Laurent Ruquier à la réalisation de ses émissions de radio depuis plusieurs années et participe régulièrement aux “Grosses têtes” où il s’est fait remarquer par son art du bon mot.