“Au bout de l'enquête” samedi 1er octobre 2022 sur France 2 : retour sur l'Affaire Ranucci

Samedi 1er octobre 2022 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” : « Affaire Ranucci : La fillette, le pull over rouge et le condamné à mort ».

Le 3 juin 1974 Marie Dolorès Rambla, 8 ans, disparaît à Marseille alors qu’elle joue au pied de son immeuble. Son corps est retrouvé deux jours plus tard: la petite fille a été tuée d’une quinzaine de coups de couteau. Très vite, plusieurs témoignages désignent un homme: Christian Ranucci, 20 ans, représentant de commerce. Placé en garde à vue, il avoue.

Injustice, incompréhension, horreur… le meurtre de Marie-Dolorès va déchaîner les passions, d’autant plus que Ranucci est incapable de fournir la moindre explication à son geste. En 1976, il sera l’un des derniers condamnés à mort en France. Deux ans après son exécution, l’écrivain Gilles Perrault, dans son livre Le pull over rouge, tentera de revenir sur les manquements de l’enquête et prouver son innocence. Sans succès.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apportera sur cette affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.