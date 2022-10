“C l'hebdo” samedi 1er octobre 2022 : sommaire et invités reçus par Ali Baddou sur France 5

Samedi 1er octobre à 19:00, Ali Baddou présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C l'hebdo”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dans l'émission cette semaine.

Retour sur l'actualité de la semaine avec Ali Baddou, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Retraites : dossier explosif.



La réforme des retraites verra-t-elle le jour ? C’est peut-être le quinquennat d’Emmanuel Macron qui se joue autour de ce sujet qui n’en finit pas de diviser.

Invitées : Astrid de Villaines, cheffe du service politique Le HuffPost et Nathalie St Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Ce que les animaux disent de nous.



C’est l’un des grands enjeux de notre époque : celui de la cause animale et de notre rapport à la nature.

Invités : Frans de Waal, primatologue, Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine et Hugo Clément.

Le surdoué de la BD.



Invité : Sfar Joann qui raconte en dessins et en bulles son adolescence, la mémoire de son père, le combat contre l’antisémitisme et l’extrême droite dans “La synagogue” et “On s’en fout quand on est mort”.

Un groupe légendaire.

Invités : Orchestra Baobab, le groupe légendaire fête ses 50 ans en live sur la scène de C l'hebdo.