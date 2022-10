“Enquêtes criminelles” mercredi 5 octobre 2022 - « Affaire Jubillar : les toutes dernières révélations » sur W9 (vidéo)

Mercredi 5 octobre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un nouveau numéro inédit du magazine “Enquêtes criminelles” qui reviendra sur les dernières révélations de l'affaire Delphine Jubillar.

C’est une affaire qui donne bien du fil à retordre à la justice française depuis plus d’un an et demi : la disparition de Delphine Jubillar, une infirmière de 33 ans, une froide nuit de décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn).

Dès le début de l’enquête, Cédric, son mari, le père de ses deux enfants, se retrouve dans le collimateur des gendarmes. Mais si de nombreux indices semblent jouer contre l’homme de 34 ans, ce qui lui vaut d’être mis en examen et placé en détention provisoire depuis juin 2021, aucune preuve formelle ne l’accable.

Alors, Cédric Jubillar a-t-il tué sa femme Delphine ou est-il innocent, comme il le clame haut et fort ? Cette question, qui tient la France en haleine, divise jusqu’aux amis les plus proches du couple.

Pour “Enquêtes criminelles”, certains d’entre eux ont accepté de parler. Grâce à leurs témoignages inédits, au travers des images exceptionnelles, vous découvrirez Cédric Jubillar comme vous ne l’avez encore jamais vu. Un personnage énigmatique qui, derrière les plus tonitruantes provocations, cacherait une émotivité à fleur de peau. Un double visage qui fait désormais douter dans les rangs de ses soutiens.

Peut-on imaginer que ce père de famille, réputé aimant, ait pu priver ses deux enfants de leur mère ? Aurait-il mis ses menaces à exécution après avoir découvert les infidélités de Delphine et déclaré selon un témoin « Elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l’enterrer et personne ne la retrouvera » ? Que penser des propos de son fils au sujet d’une dispute le soir de la disparition, de la rapidité avec laquelle il s’est remis en couple ou encore, plus récemment, de la découverte de son ADN sur les lunettes de vue cassées de Delphine ?

Enfin, comment expliquer que le corps de Delphine n’ait jamais refait surface malgré d’importantes recherches ? “Enquêtes criminelles” va reprendre un à un chacun des éléments de cette affaire hors norme, ceux qui accusent et ceux qui disculpent, de façon à mieux comprendre pourquoi la justice refuse systématiquement les demandes de remise en liberté formulées par le principal suspect.

Dans la deuxième partie de l’émission, “Enquêtes criminelles” reviendra sur une autre disparition très médiatisée, celle de Magali Blandin, une mère de famille de 42 ans vivant dans la région de Rennes (Ille-et-Vilaine) en février 2021. Cette disparition cacherait en fait un crime dont le scénario hors du commun serait tout droit inspiré d’un film écrit quelques années plus tôt… Et plus incroyable encore, une machination familiale qui aurait été enclenchée après l’échec d’une première tentative de meurtre.