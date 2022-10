“Réseau d’enquêtes” mercredi 5 octobre 2022 : « À quoi ressemblera le potager du futur ? » sur France 3

Mercredi 5 octobre 2022 à 23:10 sur France 3, Charles-Henry Boudet présentera un nouveau numéro du magazine “Réseau d’enquêtes” dont le thème sera « A quoi ressemblera le potager du futur ? ».

La carte des restaurants de Thierry Marx, grand chef cuisinier, est désormais composée à 80% de propositions végétales. "On est passé du bœuf-carottes au carottes-bœuf" ajoute-t-il. Comme de nombreux confrères, le chef a désormais ses propres potagers. Pas de surface agricole disponible à proximité ? Les toits des immeubles, les parkings souterrains et autres lieux plus insolites les uns que les autres deviennent des "terres cultivables".

A Romainville, en Seine Saint-Denis une ferme verticale de 24 mètres de haut est sortie de terre en 2019, au milieu des immeubles. On y cultive hors sol, sur 1000 m2, toutes sortes de légumes vendus directement à bas prix aux habitants du quartier.

Sur le toit du parc des expositions, porte de Versailles à Paris, a été installée la plus grande ferme maraîchère urbaine en toiture du monde. Ce sont des fraises, des salades et toute une variété d’herbes aromatiques qu’on produit là, de façon totalement inédite sur 14.000 m2.

Si vous préférez les champignons et les endives rendez-vous à "La Caverne", première ferme bio souterraine de Paris.

Ou encore à l’aquarium du Trocadéro où poussent les salades au milieu des poissons.

A l’heure du grand retour du végétal et des circuits courts, Charles-Henry Boudet est allé à la rencontre des nouveaux agriculteurs urbains. Ces français qui innovent à échelle industrielle, ou plus personnelle.

Les reportages diffusés :

Futuragaïa ou la ferme du futur • France 2.

Ces grands chefs qui cultivent leurs propres légumes • France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

La culture intensive des tomates dans les Hauts-de-France • France 3 Hauts-de-France.

Retrouver le goût de la terre et jardiner en famille • France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Produire ses propres légumes et tendre vers l’autosuffisance • France 3 Hauts-de-France.

Cultiver chez soi en aquaponie • France 3 Grand Est.

Cultiver son potager sous la mer • France 2.

Les invités :

Nicolas BAUDET • Chef d’exploitation • Cité maraîchère de Romainville.

Jean-Noël GERTZ • Co-fondateur • La Caverne.

Sophie HARDY • Directrice d'entreprise • Nature Urbaine.

Victor COIFFIER • Soigneur, aquariologiste et jardinier • Aquarium du Trocadéro.