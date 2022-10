Gérald Darmanin en direct sur C8 dans “Face à Baba” jeudi 20 octobre 2022 à 21:00

Jeudi 20 octobre 2022 à 21:00, Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des Outre-mer, sera l'invitée de Cyril Hanouna sur C8 dans “Face à Baba”.

Après un succès l’année dernière à plus de 2,2 millions de téléspectateurs, Cyril Hanouna revient cette saison dans une nouvelle formule de “Face à Baba”.

Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin dans un contexte national et international bouleversé sera le premier invité de la saison, face à Cyril Hanouna, mais également face au public qui ne sera plus seulement spectateur mais acteur du débat.

Interviews décalées, happenings et surprises rythmeront la deuxième partie de l’émission, consacrée aux artistes (acteurs, chanteurs, sportifs etc.) et personnalités qui font l’actu du moment.