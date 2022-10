“C dans l'air” samedi 8 octobre 2022 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Samedi 8 octobre à 17:45, Axel de Tarlé présentera sur France 5 un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème et les invités du jour.

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Thème de l'émission de ce samedi 8 octobre 2022 : Iran : la révolte qui fait trembler le régime.



Les invités :

Azadeh Kian, sociologue franco-iranienne, professeure de sociologie à l'Université de Paris-Cité, autrice de « Femmes et pouvoir en Islam », publié aux éditions Michalon.

David Rigoulet Roze, docteur en Sciences politiques, chercheur associé à l’IRIS et rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques aux éditions L’Harmattan.

Fariba Hachtroudi, écrivaine, romancière franco-iranienne, présidente de l’association Mohsen Hachtroudi, notamment consacré aux droits égalitaires entre étudiants en Iran.

Hasni Abidi, politologue, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, le CERMAM, et chargé de cours à l’Université de Genève.