“Sept à Huit” dimanche 9 octobre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 2 octobre 2022 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 9 octobre 2022 :

Jean-Jacques Goldman : des fans en or.



Il a quitté la scène mais son nom remplit encore les salles : le filon Jean-Jacques Goldman et la ferveur encore intacte de ses fans.

Justice : les litiges du quotidien.



Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 9 octobre 2022 :

Chasse aux squatteurs

Leur maison est squattée, ils sont à bout de nerfs. Un désarroi dont certains ont fait un business en se proposant de chasser les intrus.

Iran, la révolte des femmes

Plus de 80 morts, des centaines d'arrestations, document en Iran avec ces femmes prêtes à tout pour protester contre le port du voile.

Le couple aux 20 millions d'abonnés.



Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Sanaa de “The Voice Kids” : son mal invisible



Finaliste de “The Voice Kids”, Sanaa est atteinte d'une maladie génétique rare. Elle raconte à Audrey Crespau-Mara comment le chant la libère.