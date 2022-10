“Enquête de santé” mardi 11 octobre 2022 sur France 5 : « Produits laitiers, faut-il s'en passer ? » (vidéo)

Mardi 11 octobre 2022 à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” présenté par Marina Carrère d’Encausse proposera le documentaire « Produits laitiers, faut-il s'en passer ? », réalisé par Clémence Gardeil, qui sera suivi d'un débat.

“Enquête de santé” propose une soirée consacrée aux produits laitiers et aux boissons végétales avec ce documentaire réalisé par Clémence Gardeil. Sa diffusion sera suivie d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

L'histoire avait tout du conte de fée... Un aliment pur, riche en calcium, idéal à tous les âges de la vie. Le lait était devenu au fil du temps, le meilleur allié de notre santé. À grand renfort d’études scientifiques et de slogans publicitaires, l'industrie laitière avait même réussi un tour de force : imposer l'idée que la consommation quotidienne de 3 à 4 produits laitiers était indispensable pour avoir des os solides et rester en bonne santé.

Mais la magie s'est envolée. Les produits laitiers n’ont plus la cote et les Français en consomment de moins en moins. Trop gras, trop caloriques, trop difficiles à digérer… "Nos amis pour la vie" sont devenus des "ennemis" accusés de tous les maux : problèmes digestifs, allergies, douleurs articulaires et même cancers. Potion pour certains, poison pour d'autres... Faut-il encore consommer des produits laitiers ?

En quête de bien-être, de nombreux consommateurs se tournent vers les boissons végétales à base d'amandes, de soja ou d'avoine. Si ces breuvages ressemblent à du lait, ils n'en ont pas le goût ni les mêmes propriétés. Riches en additifs, souvent trop sucrées, à y regarder de plus près, ces boissons végétales ont souvent une composition qui laisse à désirer. Et parmi tous ces produits, une catégorie inquiète les scientifiques : les jus à base de soja. Ils contiennent des molécules accusées de perturber notre système endocrinien.

Alors comment faire pour y voir clair ? Les produits laitiers sont-ils responsables de troubles digestifs et comment savoir si l'on fait partie des intolérants au lactose ? Quelles sont les solutions pour faire le plein de calcium quand on souffre d'une fragilité osseuse ? Et les boissons végétales sont-elles réellement meilleures pour la santé que les produits laitiers ?

Les invités du débat :

Dr Diana Kadouch, Médecin nutritionniste - Hôpital Bichat Claude Bernard (APHP).

Luce Jean-Baptiste, Diététicienne, Nutritionniste - Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière (APHP).

Dr Philippe Godeberge, Gastro-entérologue, colo-proctologue - Institut Mutualiste Montsouris.

Johanna Lefebvre, Cheffe pâtissière.