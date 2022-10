“Au bout de l'enquête” samedi 15 octobre 2022 sur France 2 : retour sur l'Affaire Patrice Alègre

Samedi 15 octobre 2022 à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” : « Affaire Patrice Alègre - L’assassin et la rumeur ».

C’est une affaire qui marquera longtemps les annales judiciaires. Car elle est à la fois l’histoire d’un des plus grands tueurs en série français, et un immense fiasco médiatique et judiciaire.

Juillet 1997, le corps de Mireille Normand est retrouvé enterré dans le jardin de sa maison. Les gendarmes ne savent pas qu’ils sont sur le point de démasquer un tueur en série redoutable, Patrice Alègre. Au fur et à mesure de leurs investigations, à force de travail et d'abnégation, ils vont découvrir que l’homme qu’ils traquent tue et viole depuis plusieurs années.

Arrêté puis jugé, Patrice Alègre sera finalement condamné pour cinq meurtres. Mais en a-t-il commis d’autres ? Sa personnalité insaisissable et son parcours vont nourrir les plus grands fantasmes, les plus folles rumeurs, et être à l’origine d’un dérapage médiatico-judiciaire sans précédent.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apportera sur cette affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Un document réalisé par Ionut Teianu.