“Le monde en face” : « Ukraine, chronique d'une guerre annoncée » dimanche 16 octobre 2022 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 16 octobre 2022 à 20:55 sur France 5 dans “Le monde en face”, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire inédit « Ukraine, chronique d'une guerre annoncée » réalisé par Anne Poiret et Emile Rabaté.

En envahissant toute l'Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine met un terme à huit ans de négociations autour du conflit au Donbass, une "guerre" avant la guerre, longtemps oubliée.

A travers des archives et la parole des hauts responsables politiques qui ont participé à ces échanges diplomatiques, ce film montre ce qui était alors déjà en jeu : les faiblesses de l'Europe vis-à-vis de Poutine et le retour de la dynamique de la Guerre froide.

Anne Poiret a filmé dès 2021 ceux qui subissaient les atermoiements de la communauté internationale et l'enlisement du conflit : les civils du Donbass vivant le long de la ligne de front, et qui pour la plupart ont pris le chemin de l'exil en février 2022. Les récits géopolitique et intime se répondent pour apporter un nouvel éclairage sur les racines de cette guerre aux portes de l'Europe.

La diffusion de ce documentaire sera suivie d'un débat en plateau.