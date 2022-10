“Enquête Exclusive” « Mozambique : le paradis sous la menace » dimanche 16 octobre 2022 sur M6

Dimanche 16 octobre 2022 à 23:10, Bernard de la Villardière vous proposera un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” « Mozambique : le paradis sous la menace ».

C’est l’histoire d’un pays qui était redevenu à l’état de paradis. Des paysages de rêve, des plages sublimes, un riche patrimoine culturel classé au patrimoine mondial de l’humanité, des fonds marins parmi les plus beaux du monde, d’immenses réserves gazières et le plus important gisement de rubis de la planète.

Après quinze ans de guerre civile de 1975 à 1992 et un million de morts, le Mozambique pensait avoir tourné la page des années noires. Mais depuis 2017, le pays est menacé par les djihadistes du groupe Al-Chabab, un groupe armé terroriste qui a prêté allégeance à l’État islamique. Les fous de Dieu se sont emparés de la région du Cabo Delgado au nord du pays et, depuis, ils y sèment la terreur.

Dans cette région à majorité musulmane, le bilan est lourd : plus de trois mille morts et huit cent mille déplacés qui vivent désormais dans des camps où l’on manque de tout. Appelées à la rescousse par un gouvernement mozambicain dépassé, les forces spéciales rwandaises se sont déployées dans le Nord. Les équipes du magazine “Enquête Exclusive” ont pu exceptionnellement filmer à leurs côtés la lutte contre les djihadistes. En quelques semaines, ces forces spéciales ont pu reprendre les positions des terroristes.

Mais la paix reste fragile. L’ennemi est toujours là. Les Rwandais ont installé leur base militaire dans l’immense camp construit par Total. Le groupe français a investi vingt milliards d’euros pour exploiter un immense gisement de gaz, aujourd’hui à l’arrêt suite à la menace djihadiste. Une situation alarmante alors que la demande mondiale en gaz n’a jamais été aussi importante depuis la guerre en Ukraine. Ailleurs, dans le pays, la vie reprend peu à peu. Pour la première fois, Florian Morier, un responsable du PNUD (agence du développement pour les Nations Unies) a pu se rendre avec l'équipe du magazine “Enquête Exclusive” à Mocímboa da Praia. Occupée plus d’un an par les djihadistes, la ville est totalement dévastée. Comment aujourd’hui la reconstruire ? Le nord du Mozambique, c’est aussi le paradis des rubis. Nous avons eu un accès exclusif à la plus grande mine au monde, encore sous la menace des fous de Dieu.

Le chaos au Nord contraste avec le reste du pays. Ce document racontera l’autre Mozambique : le charme des vestiges coloniaux datant de l’occupation portugaise et son littoral extraordinaire où des Français se sont installés pour ouvrir des hôtels de rêve. Vous découvrirez également le dynamisme de Maputo, la capitale. Rubis, gaz, plages de rêve et djihad : entre richesses naturelles et conflit armé, enquête au Mozambique, un pays au rêve brisé.