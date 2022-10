“Sept à Huit” dimanche 16 octobre 2022 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Dimanche 16 octobre 2022 à 17:15, Harry Roselmack présentera sur TF1 un nouveau numéro de “Sept à Huit”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 16 octobre 2022 :

Voyantes & médiums sur les réseaux sociaux



Voyantes, médiums sur les réseaux sociaux : quelle clientèle et quels risques face à ce nouveau business très lucratif ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 16 octobre 2022 :

Pénurie de carburant



Attentes interminables aux stations service, système D et recours au marché noir. Des millions d'automobilistes sont impactés par le blocage des raffineries.

La justice des mineurs



Document sur le quotidien des juges des enfants. Face aux magistrats, des ados aux parcours cahotiques et des parents désinvestis voire récalcitrants.

Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara à 19:30 :

Emmanuelle Seigner : en défense de mon mari Roman Polanski



Emmanuelle Seigner s’exprime pour la première fois sur les accusations portées contre son mari Roman Polanski.

Face à Audrey Crespo-Mara, la comédienne accepte de revenir sur l’arrestation de son mari en Suisse en 2009, son incarcération, la menace d’extradition vers les Etats-Unis pour une affaire datant de 1977 - 32 ans avant cette arrestation - et sa libération dix mois après.

Emmanuelle Seigner parle aussi des accusations d’agressions sexuelles qui ont suivi à l’heure de #MeeToo, et de leur vie depuis.