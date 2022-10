“Zone Évasion” : Croisière à bord du MSC Seaside samedi 22 octobre 2022 sur M6

Samedi 22 octobre à 21:10, Ophélie Meunier vous proposera de découvrir sur M6 un nouveau numéro de “Zone Évasion” à bord du avec Seaside pour une croisière sur un paquebot qui aux airs de parc d’attractions.

Les fans de croisières et les membres d’équipages n’attendaient que cela : pouvoir enfin reprendre le large ! Sur le port de Marseille (Bouches-du-Rhône), quatre mille passagers trépignent d’impatience. Après deux ans d’arrêt total des croisières, ils vont enfin embarquer à bord du MSC Seaside, un paquebot spectaculaire pour un circuit en Méditerranée.

Le vaisseau est grandiose, à mi-chemin entre l’hôtel de luxe et le parc d’attractions. Plus de deux mille cabines et des installations incroyables : une tyrolienne de plus de cent mètres, quatre piscines et un parc aquatique, des spectacles et soirées à thème et vingt-et-un restaurants ! Le buffet, un vrai festin, est ouvert vingt heures par jour.

Parmi les passagers, il y a des fans absolus, comme Costi et Cathy. Le couple a beau embarquer pour sa 68ème croisière, il ne s’en lasse pas ! Ces passionnés sont sur le bateau comme à la maison. Ils connaissent les employés, venus des quatre coins du monde, et mettent un point d’honneur à les remercier dans leur langue natale. Et pourtant, chaque jour, ils découvrent avec plaisir des nouveautés, comme la « pièce enneigée », une cabine avec de la neige artificielle qui permet de retrouver un peu de fraîcheur.

À bord, il y a aussi des tribus, comme Céline et sa bande. Six adultes et sept enfants, qui arrivent de Meurthe-et-Moselle pour passer des vacances exceptionnelles. C’est Céline qui les a poussés à réserver sur un coup de tête, elle a donc la pression ! Excursions en Italie, sortie en catamaran, dîner à thème : cette maman boute-en-train va tout donner pour les amuser, avec à la clé des fous rires et du bonheur entre amis.

Quant à Lilou et Léa, c’est une grande première ! Couronnées Miss et Première Dauphine du Rhône cette année, elles ont gagné cette croisière. Elles ne se connaissent pas et vont passer huit jours ensemble dans leur cabine. L’occasion pour elles de découvrir la Méditerranée et de porter des tenues de créateur pour épater la galerie.