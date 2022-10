“C à vous” mardi 25 octobre 2022 : les invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Mardi 25 octobre 2022 à 19:00, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, toute la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Matthieu Belliard, Emilie Tran Nguyen et Bertrand Chameroy se retrouve dans le loft de “C à vous”.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 donne la parole aux invités et fait la part belle à l'actualité la plus diverse.

C à vous

Royaume-Uni : le conservateur Rishi Sunak nommé Premier Ministre.

Invités : Jon Henley, grand reporter, correspondant Europe au journal anglais "The Guardian" et Sophie Pedder, correspandante pour "The Economist".

Jean Castex à la tête de la RATP : un risque de conflit d’intérêt ?

Invité : Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

Dans le 5/5 Délit d’alcoolémie, interdiction le dimanche après-midi… Qu’envisage le gouvernement pour éviter les accidents de chasse ?



Invité : Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs.

Au dîner de C à vous

Invité : Christophe Charrier et Txomin Vergez, pour le film “Le Patient”, diffusé vendredi 28 octobre sur ARTE.



Dans la cuisine de C à vous

Invité : Mathieu Perou, chef étoilé, à la tête du restaurant familial Le Manoir de la Régate à Nantes.

C à vous, la suite

Invité : Edouard Baer, pour son nouveau spectacle d’improvisation “Le journal de Paris”, à partir du 12 novembre au Théâtre de la Porte Saint-Martin.