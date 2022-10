“Enquête d'action” : Immersion avec le PSIG de Mérignac en Gironde, vendredi 28 octobre 2022 sur W9 (vidéo)

Vendredi 28 octobre 2022 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un nouvel inédit du magazine “Enquête d'action” : « Vols à main armée, agressions : les gendarmes de Gironde en action ».

Cet été 2022 a été particulièrement difficile pour les forces de l’ordre de la Gironde. En plus d’avoir prêté main forte aux pompiers, en proie à des incendies spectaculaires, elles ont poursuivi leur travail de lutte contre une délinquance constamment en hausse dans le département : plus de 300% en 10 ans. Parmi les faits les plus traqués, on retrouve le trafic de stupéfiants.

La Gironde occupe une place stratégique sur le couloir des dealers, qui va de l’Espagne jusqu’à la Grande-Bretagne : la drogue remonte par l'autoroute A63 reliant la frontière espagnole à Bordeaux. En mars 2020, la gendarmerie a démantelé un gros réseau de revente de drogue dans le sud de Bordeaux et procédé à trois interpellations. En six mois, ce réseau aurait écoulé 18kg de cannabis d’une valeur de 180 000 euros.

La Gironde est un territoire couvert par de nombreuses et importantes unités de gendarmerie. Elles assurent chaque mois enquêtes, interpellations et missions de surveillances : cambriolages, flagrants délits, accidents et violences conjugales sont leur quotidien.

Arnaud, lieutenant au PSIG de Mérignac, dirigera ses équipes dans un vaste coup de filet contre un gang de cambrioleurs. Une opération qui prendra plusieurs jours et demandera une coordination parfaite entre les différentes équipes du département.

Cette même brigade aura à intervenir lors d’une fête où des jeunes se sont invités contre le gré des fêtards. La fatigue et l’alcool aidant, les esprits s’échauffent : chaque camp s’invective et se menace mutuellement. Les gendarmes feront preuve de fermeté pour ramener le calme dans la rue.

Malgré les efforts des autorités, les routes de Gironde sont le théâtre d’environ 1 000 accidents par an, un chiffre plus élevé que la moyenne nationale. Pierre-François interviendra sur un accident en plein trafic, sur l’A63.