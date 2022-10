“Enquête Exclusive” « Belgique, Pays-Bas : les nouvelles mafias de la cocaïne » dimanche 30 octobre 2022 sur M6

Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 30 octobre 2022 à 23:10 pour découvrir un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” dont le thème sera : « Belgique, Pays-Bas : les nouvelles mafias de la cocaïne ».

En quelques années, les Pays-Bas et la Belgique sont devenus les plaques tournantes du trafic de drogue en Europe. Près de 80% de la cocaïne consommée sur le continent transite par les ports de Rotterdam et d’Anvers. Ce « marché » a entraîné l’émergence d’une nouvelle organisation criminelle : la « mocromafia », essentiellement composée de Hollandais d’origine marocaine.

À l‘origine, leurs filières servaient à acheminer le haschich du Maroc jusqu’aux Pays-Bas. Désormais, ils les utilisent aussi pour la cocaïne, avec des rendements bien plus rémunérateurs que les produits à base de cannabis. Et même les cartels d’Amérique latine, dont la production de stupéfiants ne cesse d’augmenter, se sont mêlés aux trafics.

Résultat, la « mocromafia » est devenue l’une des mafias les plus riches du monde. Rien qu’à Anvers, on estime que ce trafic représenterait cinquante milliards d’euros, ce qui représente 10% du budget total de l’État belge.

Aujourd’hui, les gangs ultra-violents de cette nouvelle mafia font régner la terreur. Ils n’hésitent pas à tuer des avocats, des magistrats, des journalistes et même menacer ouvertement les ministres belges ou néerlandais. Jamais la Belgique et les Pays-Bas n’avaient connu une telle tension et une telle criminalité.

L’argent de la drogue est partout. Y a-t-il un risque que ces pays se transforment en narco-États ? Une menace prise très au sérieux par les autorités et les forces de l’ordre.

Enquête sur la « mocromafia », une nouvelle organisation criminelle ultra-violente qui fait trembler l’Europe.