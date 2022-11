“Complément d'Enquête” : « People et politiques, petits services entre amis ? », jeudi 3 novembre 2022 sur France 2 (vidéo)

Jeudi 3 novembre 2022 à 23:00, Tristan Waleckx vous proposera de voir ou de revoir sur France 2 le numéro du magazine “Complément d'enquête” dont le thème est « People et politiques, petits services entre amis ? ».

Elle a été de toutes les campagnes de Jacques Chirac, a soutenu Bertrand Delanoë, candidat à la Mairie de Paris, et Valérie Pécresse lors de la campagne régionale l'an dernier.

En 2017, elle a fêté les résultats du premier tour de la présidentielle à la Rotonde avec Emmanuel et Brigitte Macron. A 93 ans, Line Renaud est une star… très politique. Une artiste engagée – surtout à droite - capable de mobiliser son réseau pour faire avancer ses causes. Comme ce soir de novembre 2021, à deux pas de l’hôtel Matignon : pour remettre les prix de sa fondation, Line Renaud avait comme hôtes de marque le ministre de la Santé Olivier Véran ; ainsi que son "amie" Brigitte Macron.

C’est une règle non-écrite de la présidentielle, un héritage des années Mitterrand. Avant d’être l’élu du peuple, un bon candidat doit commencer par être celui des « people ». 1988, Jack Lang bâtit un comité de soutien XXL pour le président socialiste. Le slogan « Tonton laisse pas béton » popularisé par Renaud, mais imaginé par les stratèges du PS, donne un sacré coup de jeune à François Mitterrand alors âgé de… 72 ans.

A droite, c’est Nicolas Sarkozy qui reprend l’adage pour sa campagne victorieuse de 2007 en misant sur des têtes d’affiches très populaires comme Mireille Mathieu, Enrico Macias, Didier Barbelivien ou Faudel, le "petit prince du Raï" qui était numéro un des ventes au moment de l'élection. Aux équipes de Complément d’enquête, Faudel l’affirme aujourd’hui : cette aventure dans l’arène politique aurait tout simplement « ruiné (sa) carrière ».

Il y a quelques mois, c’est le soutien de Gims à Valérie Pécresse qui a fait polémique, en raison d’une subvention versée par le Conseil Régional à une association dirigée par l’un de ses proches.

Alors engagement citoyen ou ralliement intéressé ? Pourquoi les artistes acceptent-ils de faire estrade commune avec des candidats ? Et pourquoi rechignent-ils tant à s'afficher aujourd'hui ? Comment les états-majors négocient-ils des soutiens qui ne se révèlent d’ailleurs pas toujours gagnants ? Et jusqu’où certains politiques ont-ils pu aller pour venir en aide à leurs soutiens les plus populaires ? Complément d'enquête revient sur les services dont a bénéficié Johnny Hallyday, en particulier quand Jacques Chirac était président de la République.

Une enquête de 52 minutes réalisée par Nathalie Sapena, Elouen Martin et Frédérique Prigent.