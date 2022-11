“Capital” « Travailler moins ou gagner plus : ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? » dimanche 6 novembre 2022 sur M6

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 6 novembre à 21:10 pour un nouvel inédit du magazine “Capital” dont le thème sera : « Travailler moins ou gagner plus : ils l’ont fait, pourquoi pas vous ? ».

Salaires et pouvoir d’achat : quelles sont les régions les plus attractives ?

Si on vous proposait de vivre dans un logement plus grand, de payer les courses moins chères et aussi de gagner en qualité de vie, seriez-vous tenté ? Sûrement ! Mais il y a une condition : être prêt à déménager pour vivre dans une autre région que la vôtre. Car selon l’endroit où vous habitez, avec le même niveau de revenus vous pouvez avoir plus ou moins de pouvoir d’achat.

En quittant les grandes villes où les prix de l’immobilier et le coût de la vie sont souvent exorbitants, la France regorge d’endroits où il fait bon vivre, avec des logements à prix abordables et des offres d’emploi à foison. Et même si le salaire y est moindre, le niveau de vie peut être supérieur ! Alors, quelles sont ces régions qui vous permettent d’avoir le meilleur pouvoir d’achat ?

Les équipes de “Capital” ont enquêté aux quatre coins du pays pour dénicher ces villes prêtes à vous dérouler le tapis rouge pour vous accueillir. Offres d’emploi ou immobilières, aides ou services dédiés, à quoi les candidats au grand changement doivent-il s’attendre sur place ?

Le grand match des métiers qui rapportent : attention surprise !

Pendant longtemps, les métiers intellectuels promettaient d’être plus rémunérateurs que les métiers manuels. Aujourd’hui, être architecte, avocat, professeur ou journaliste ne garantit plus obligatoirement un niveau de vie conséquent, malgré des horaires à rallonge. Inversement, des métiers manuels, autrefois mal-aimés, sont aujourd’hui très demandés car ils sont devenus très rémunérateurs. Plombiers, mécaniciens, cuisiniers gagnent souvent deux fois plus que des avocats ou architectes qui galèrent.

Quels sont ces métiers d’artisan qui rapportent le plus ? Quel parcours attend ceux qui veulent se reconvertir ?

Semaine de quatre jours : et si c’était possible pour tous ?

Travailler quatre jours, se reposer trois jours, sans perdre de salaire… vous en rêvez, c’est possible ! C’est déjà une priorité gouvernementale en Grande-Bretagne, Belgique, Irlande et Espagne où certaines entreprises sont même aux trente-deux heures payées quarante.

En France, dans le sillage de Laurent de la Clergerie, patron de LDLC, une société d’informatique lyonnaise pionnière de la semaine de quatre jours, de plus en plus de chefs d’entreprises s’y mettent, qu’ils soient artisans ou à la tête de grosses PME. Et surprise pour les dirigeants : productivité et rentabilité sont souvent au rendez-vous. Pour les salariés, en plus du temps libre supplémentaire, il y a également des économies à la clé : moins de frais de transport, de garde d’enfant.

Quelle est donc la formule magique pour travailler moins en faisant gagner plus à son entreprise ? Serons-nous tous demain à la semaine de quatre jours ?