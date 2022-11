“Minute par Minute” : retour sur la catastrophe de Fukushima, mercredi 9 novembre 2022 sur W9 (vidéo)

Mercredi 9 novembre 2022 à 21:10, Nathalie Renoux présentera sur W9 un numéro inédit du magazine “Minute par Minute” qui reviendra sur la catastrophe de Fukushima.

Le 11 mars 2011, le Japon est frappé par un séisme de magnitude 9,1 sur l’échelle de Richter. C’est l’un des plus forts enregistrés dans l’Histoire. Les immeubles tanguent à Tokyo. Des maisons s’effondrent. Le séisme est ressenti jusqu'à Pékin. Il va durer plusieurs longues minutes.

Ce tremblement de terre s’est produit en mer ; l’épicentre est à 130 km au nord-est des côtes japonaises. Si les secousses provoqueront peu de victimes, elles produiront un tsunami dévastateur qui va déferler sur la côte pacifique de l’archipel nippon. La vague atteint une hauteur estimée à plus de 30 mètres par endroits, parcourant jusqu'à 10 kilomètres à l'intérieur des terres, ravageant près de 600 kilomètres de côtes et détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes et zones portuaires. Ce tsunami est à l’origine de la plupart des victimes : on dénombrera près de 20 000 morts et disparus.

Mais le cauchemar que vivent alors les Japonais ne va pas s’arrêter là. Le raz-de-marée a touché la centrale nucléaire de la Préfecture de Fukushima, la coupant de son alimentation électrique. Le système de refroidissement des réacteurs est alors hors service. Le monde craint une nouvelle catastrophe nucléaire, vingt-cinq ans après celle de Tchernobyl (Ukraine). La population autour de la centrale est évacuée dans un rayon de 30 kilomètres et une véritable course contre la montre s’organise pour limiter au mieux la propagation du nuage radioactif qui commence à s’en échapper.