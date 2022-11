“Noël, la fête préférée des Français” « Sapins, boules et guirlandes : que Noël commence ! » mercredi sur Gulli

À l'approche des fêtes de fin d'année, Camille Cerf vous propose dès mecredi 9 novembre 2022 à 21:05 “Noël, la fête préférée des Français” dont le premier numéro aura pour thème « Sapins, boules et guirlandes : que Noël commence ! ».

Ah Noël… ses grands et délicieux repas, ses illuminations, ses beaux sapins, ses guirlandes colorées et surtout tous ses cadeaux…à travers une nouvelle série de magazine inédite, Camille Cerf s’intéresse à ce business célébré à travers le monde entier. Une fête féerique qui réunit, et surtout qui passionne les Français !

Cette semaine, Camille Cerf vous propose le premier numéro de cette collection spéciale Noël : « Sapins, boules et guirlandes : que Noël commence ! ».

Qui dit festivités de Noël dit forcément décorations : boules, guirlandes et autres objets décoratifs, sans oublier la star de nos maisons : le sapin. Naturels ou artificiels, comment sont-ils produits et quelles sont les astuces pour bien les choisir ? Quant aux boules et aux guirlandes qui viennent embellir et illuminer ces arbres mais également les rues et les devantures de magasins, quels sont leurs secrets de fabrication ?

Enfin, vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques années, une nouvelle mode a fait son apparition en France : les pulls moches de Noël. Cette tradition anglo-saxonne est devenue un véritable phénomène si bien qu'elle a même son championnat du monde !