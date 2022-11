“Réseau d’enquêtes” « Là, où vont mourir les trains et les bateaux » mercredi 9 novembre 2022 sur France 3

Mercredi 9 novembre 2022 à 23:10 sur France 3, Charles-Henry Boudet présentera un nouveau numéro du magazine “Réseau d’enquêtes” dont le thème sera « Là, où vont mourir les trains et les bateaux ».

Que deviennent les trains et les bateaux en fin de vie ?

Longtemps la solution privilégiée en France a été l’abandon ou le stockage dans des zones désaffectées au mépris des paysages et surtout de la pollution engendrée.

Depuis 2018, la SNCF s’est lancée dans un couteux chantier de recyclage des rames et locomotives hors service. Avant d’être envoyées à la casse, elles sont désormais démontées et pour certaines désamiantées. Tout ce qui peut être récupéré et recyclé l’est. De 500 rames abandonnées sur le site de Sotteville-les-Rouen en 2018, on est passé aujourd’hui à une petite centaine seulement. Le chantier est titanesque, 250 km de trains mis bout à bout sont encore à recycler d’ici 2028.

La SNCF affirme récupérer et recycler 98% des matériaux : du fer, du verre, du cuivre, du plastique. Rien que pour le fer cela représente 60 000 tonnes d’acier par an, de quoi refondre 1000 km de rails. Une économie circulaire vertueuse qui permet de générer plusieurs millions d’euros par an.

La question se pose de la même façon pour les bateaux. Que faire des carcasses abandonnées dans les ports ? Quelle est la pollution engendrée ? En quoi et comment la règlementation a-t-elle changé ? Que risque-t-on à abandonner son bateau ?

Les reportages diffusés :

Du rail à la casse, le défi du démantèlement • France 2.

Chalindrey, l’innovation au service du recyclage • France 3 Grand Est.

Beaune : une recyclerie flambant neuve • France 3 Bourgogne-Franche-Comté.

Cimetière de bateaux, bonheur des uns, malheur des autres • France 2.

Les bateaux fantômes de la marine nationale • France 3 Bretagne.

Une politique de recyclage inédite au large de New York • France 2 Washington.

Les invités de l'émission :

Sylvain Brière, ancien cheminot, porte-parole du Comité de défense du site de triage de Sotteville.

Alain Maucourt, responsable du démantèlement SNCF

Guillaume Arnauld des Lions, directeur de l'APER (Association pour la plaisance écoresponsable).

Patrick Perez, gérant de l'entreprise Démonaval.

Claude Rollet, grutier.

Guillaume Setan, acheteur d'un vieux voilier à l'abandon.