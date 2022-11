Inédit de “Recherche apparement ou maison” vendredi 11 novembre 2022 sur M6 avec Stéphane Plaza

Vendredi 11 novembre 2022 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine “Recherche apparement ou maison” avec Stéphane Plaza.

Dans ce nouvel inédit de “Recherche apparement ou maison”, Stéphane Plaza, Thibaul Chanel et Sandra Viricel, vont venir en aide à Jessica, Catherine & Salvatore, Amélie & Maximien.

Jessica, 38 ans, a participé deux fois à une célèbre émission de survie sur une île déserte ! Aujourd’hui, elle va quitter la région parisienne pour une proposition de travail à Aubagne et, en attendant de trouver un toit dans le Sud, elle s’est installée dans un mobil-home dans un camping. Stéphane Plaza n’a pas hésité à la rejoindre dans le sud et à tout mettre en œuvre pour loger cette aventurière.

Catherine, 63 ans, et Salvatore, 65 ans, ont décidé de quitter la Normandie pour se rapprocher de leur famille vers Aix-en-Provence. Ils ont commencé les recherches d’une maison qui sera leur dernier achat. Thibault Chanel va épauler ce couple à trouver la maison idéale pour vivre une retraite bien méritée.

Amélie et Maximien, 33 ans et parents d’une petite Charlie de 2 ans, vivent en location dans un quartier animé de Lyon mais ont envie de se mettre au vert et rêvent d’une maison dans un village. Sandra Viricel va les accompagner dans ce changement de vie.

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux autres numéros.