“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Jordan Bardella le 13 novembre 2022 sur France 3

Dimanche 13 novembre 2022 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Jordan Bardella, député européen et nouveau président du Rassemblement National

Un bateau de SOS Méditerranée avec à son bord 234 migrants a pu enfin accoster dans un port sûr après 20 jours de mer. C’est Toulon et donc la France qui a donné le feu vert après un bras de fer avec l’Italie. D’un côté, on plaide le droit maritime qui oblige le pays le plus près à accueillir les passagers en détresse. D’un autre, le nécessaire partage du poids de l’immigration par les pays européens.

L’immigration politique, économique ou climatique à venir n’est-elle la bienvenue que si elle vient combler les besoins de main d’œuvre sur les métiers en tension ? Ces paradoxes de l’actualité viennent percuter les positions toutes faites des partis, soucieux à droite et à l’extrême droite de ne pas froisser leur électorat.

Inflation, fin annoncée des boucliers tarifaires sur l’énergie, les perspectives s’assombrissent et des mouvements de grève témoignent des revendications de nombreux secteurs sur les salaires. C’est aussi le moment pour l’exécutif de présenter son plan sur les énergies renouvelables et d’inciter les grandes entreprises à davantage d’efforts alors que se tient la COP 27 en Egypte.

Quelle est le véritable logiciel du Rassemblement National pour faire face à la transformation climatique ? L’Union européenne doit-elle transformer son approche de la politique migratoire ? Quelles solutions à la cherté de la vie ? Jordan Bardella, député européen et nouveau président du Rassemblement National répondra aux questions de Francis Letellier. Cette succession à la tête du parti entraine-t-elle des changements d’organisation et de ligne politique ?

Lilian Alemagna, rédacteur en chef adjoint du service France de Libération nous proposera sa Carte Blanche.