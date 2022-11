“M comme Maison” nouvelle formule samedi 12 novembre sur C8 avec Stéphane Thébaut (vidéo)

Stéphane Thébaut vous donne rendez-vous samedi 12 novembre 2022 à 12:30 sur C8 pour une nouvelle série d'inédits du magazine “M comme Maison” nouvelle formule.

Pour cette nouvelle saison, Stéphane Thébaut vous embarque dans différentes atmosphères afin de découvrir le plaisir de l’habitat et de la décoration.

En passant par des visites des plus belles demeures d’Ile-de-France et des découvertes d’hôtels d’exception, “M comme Maison” invite également à la rencontre de talents débordant de créativité. Les dernières tendances, y sont analysées et appréciées par des professionnels du métier qui dévoilent leurs secrets pour rendre un lieu unique.

Dans ce premier épisode, “M comme Maison” suivra Vanessa Faivre, architecte d’intérieur qui nous ouvre les portes d’une maison parisienne qu’elle a entièrement réadaptée pour une famille avec enfants.

On découvrira Monsieur Aristide, un hôtel de charme situé dans le quartier de Montmartre.

On appreciera le talent d’Arnold d’Alger, ancré dans une démarche responsable, chinant de la vaisselle made in France décorée au pinceau et à l’or.

Stéphane Thébaut fera également la rencontre de Clémentine Orillac et ses objets simples, beaux, et utiles, dont la production à petite échelle fait la part belle aux matériaux naturels.

“M comme Maison” fait son retour chaque samedi à 12:30 sur C8 à partir du 12 novembre 2022.