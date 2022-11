“Thalassa” : « Polynésie, la grande traversée » dimanche 13 novembre 2022 sur France 3 (vidéo)

Dimanche 13 novembre 2022 à partir de 15:15, Sabine Quindou vous proposera de voir ou de revoir deux numéros du magazine de la mer “Thalassa” : « Polynésie, la grande traversée » et « Vanuatu, un paradis en sursis ».

15:15 Polynésie, la grande traversée

“Thalassa” vous raconte dans ce documentaire l'histoire exceptionnelle d'un groupe de jeunes nageurs handicapés métropolitains qui ont décidé de traverser en relais les 20km d'océan qui séparent les îles de Tahiti et de Moorea en Polynésie française. Une idée insensée née dans la tête d'un homme hors du commun, Philippe Croizon, quadri amputés des membres, qui a par le passé réussi l'exploit de traverser à la nage les quatre détroits maritimes reliant les cinq continents.

L'équipe de “Thalassa” a suivi pendant 3 mois la préparation de Selam, Théo et Emeline, trois adolescents nageurs handisports qui rêvent de devenir sportifs professionnels et se préparent dans l'académie créée par Philippe Croizon à Vichy. Leurs histoires nous plongent dans leurs parcours de vie singuliers avec leurs familles, leurs amis, à l'école, à l'entraînement. Ils nous dévoilent avec beaucoup de pudeur et d'émotion la force mentale hors norme qui les accompagne depuis toujours.

Une force que cette grande traversée polynésienne en plein océan va mettre, loin de leurs piscines, sacrément à l'épreuve !

Un reportage d'Antoine Mora, Jean-Christophe Cheneau, Tim Mac Kenna.

16:15 Vanuatu, un paradis en sursis

Connaissez-vous le Vanuatu ? Au coeur de la Mélanésie dans l'Océan Pacifique, à 300 km à peine de la Nouvelle-Calédonie, cet archipel vit au rythme des volcans en éruption.

Ses habitants, et leurs traditions imprégnées de légendes et de mythes, sont longtemps restés protégés des influences du monde moderne.

Le Vanuatu s'ouvre aujourd'hui au tourisme, mais il doit trouver une voie qui lui permette de conserver son authenticité. Malheureusement, c'est sans compter sur les effets des bouleversements climatiques que l'archipel subit de plein fouet.

Un reportage de Claire Leisink et Stéphane Jacques.