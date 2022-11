“Recherche appartement ou maison” spéciale « Nouvelle vie » mardi 22 novembre 2022 sur M6 avec Stéphane Plaza

Mardi 22 novembre à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir deux numéros de “Recherche appartement ou maison” spécial « Nouvelle vie » avec Stéphane Plaza.

21:10 Spéciale nouvelle vie Sylvie / Anaëlle / Fanny & César

Déménager, changer de métier, trouver un environnement plus calme… 8 Français sur 10 rêvent d’une nouvelle vie ! Et ce changement de vie passe en priorité par une nouvelle adresse, un déménagement… Tout au long de nos 3 histoires, nous verrons qu’une nouvelle maison c’est bien plus qu’un toit, c’est un nouveau départ très fort en émotions !

Sylvie, 59 ans, et Philippe, 57 ans, se connaissent depuis l’enfance, puisque leurs parents sont amis. Après avoir formé un couple à l’adolescence, ils se sont perdus de vue… avant de se retrouver il y a 4 ans ! Depuis, ils vivent le grand amour. Une belle histoire qu’ils vivent pour l’instant à distance, puisque Sylvie vit dans le Morbihan et Philippe à Lille, mais ils se retrouvent le plus souvent possible. Ils ont décidé de chercher un petit appartement parisien pour leurs retrouvailles. Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre aider le couple ; va-t-il dénicher leur nid d’amour ?

À Lyon, la jeune Anaëlle, jeune infirmière de 27 ans, va s’en remettre à Sandra Viricel pour se lancer dans son premier achat. Sa colocation se termine et elle veut déménager dans son propre appartement. Mais malgré plus d’une dizaine de visites, elle n’a toujours pas trouvé son petit cocon. Sandra Viricel va la guider, pas à pas, dans cette aventure. Parviendra-t-elle à trouver l’appartement coup de cœur qui décidera Anaëlle à sauter le pas ?

En Alsace, notre expert Mathieu Beyer vient en aide à Fanny et César dont la maison de Saint-Martin a été emportée par un ouragan. Ils ont tout perdu et ont décidé de venir s’installer à Colmar, près des parents de Fanny, avec leurs 2 enfants. Ils ont réussi à se reconstruire et veulent maintenant s’acheter une nouvelle maison dans cette région, tourner la page et vivre heureux. Mathieu Beyer va-t-il leur trouver leur bonheur ?

23:20 Spéciale nouvelle vie Annette / Amélie & Laurent / Tiphaine & Grérory.

Pour Annette, 67 ans, le changement, c’est un retour à Paris. Elle s’était installée avec son mari dans l’Hérault mais, aujourd’hui veuve, elle veut retrouver l’effervescence de la capitale. Depuis 5 mois, elle cohabite chez sa fille dans un 2-pièces du 17e arrondissement mais ne parvient pas à trouver son bonheur. Stéphane Plaza va-t-il dénicher l’appartement parisien qu’elles espèrent tant ?

Amélie, 40 ans, et Laurent, 48 ans, parents d’une petite Roxane, avait quitté Paris pour Autun, en Saône-et-Loire pour s’installer dans un environnement plus vert. Ils sont maintenant prêts à acheter, mais le marché est bloqué. Romain Cartier va-t-il réussir ce défi et accompagner Amélie et Laurent dans leur nouvelle vie ?

Pour Tiphaine, 35 ans, Grégory, et leur fils de 10 ans, le grand saut va s’opérer entre le Perreux-sur-Marne, en banlieue parisienne, et Cannes ! C’est le confinement qui les a décidés à vivre dans le sud, d'où Tiphaine est originaire. Ils ont vendu leur maison en région parisienne mais la prochaine est loin d’être trouvée ! Caroline Gherman va-t-elle trouver cette maison que toute la famille attend ?

01:05 Recherche Appartement ou maison Fannie / Valérie et Jean-Pierre / Ibrahim et Anaïs

Fannie, 31 ans, est responsable des ressources humaines d'une banque. Venue à Paris par amour il y a 2 ans, elle a dû trouver un appartement en urgence puisque son histoire s'est terminée plus vite que prévu. Aujourd'hui, cette trentenaire active veut investir dans son 1er appartement dans la capitale, dans un quartier vivant où elle se sentirait en sécurité. Mais seule et connaissant mal Paris, elle a vraiment besoin d'être épaulée…

Ils seront donc 2 à guider Fannie dans sa recherche : Stéphane Plaza et son collaborateur Antoine Blandin ! Ils vont tout mettre en œuvre pour lui dénicher la perle rare. Parviendront-ils à lui trouver son bonheur ?

À Lissieu, une commune de 3 000 habitants située à 20 km au nord-ouest de Lyon, vivent Valérie ,45 ans, et Jean-Pierre, 58 ans, tous deux cadres de la fonction publique. C'est encore un jeune couple, puisque les tourtereaux sont ensemble depuis seulement 3 ans. Et ils se sont découvert une envie commune : avoir des chambres d'hôtes. Alors pour eux, acheter un bien en commun est le premier pas vers une nouvelle vie ! Le couple recherche une grande maison, car Valérie et Jean-Pierre sont désormais à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Par ailleurs passionnés de nature et d'animaux, Jean-Pierre a 2 chevaux en pension, et Valérie rêve de créer un élevage d'ânesse. La grande maison de leurs rêves devra donc avoir un énorme terrain. Leur recherche est difficile, ils cherchent depuis plus d'un an, ils ont fait de nombreuses visites, mais n'ont eu pour le moment aucun coup de cœur…

Sandra Viricel va se mettre à la recherche de cette grande maison pour que Valérie et Jean-Pierre puissent enfin se lancer dans leur projet. Va-t-elle satisfaire toutes les exigences du couple ?

Ibrahim, 32 ans, est fonctionnaire, et Anaïs, 31 ans, est animatrice pour enfants. Ils filent le parfait amour et vont être parents dans quelques semaines. Actuellement en location à Dijon, le couple cherche une maison à acheter au plus vite pour accueillir leur premier enfant. C'est également leur 1er achat ! Ils rêvent d'une maison avec un jardin, mais ne savent vraiment pas comment s'y prendre…

Romain Cartier va les aider à sélectionner de belles maisons autour de Dijon pour que leur rêve se réalise enfin. Va-t-il trouver la maison qui correspond à toutes leurs envies ?