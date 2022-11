“Dimanche en politique” : Francis Letellier reçoit Bruno Le Maire le 27 novembre 2022 sur France 3

Dimanche 27 novembre 2022 à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Jour après jour, l’inflation impacte de nombreux domaines et dévoile la fragilité des entreprises qui ne peuvent plus faire face à l’augmentation des prix de l’énergie ou des matières premières. Elle laisse les ménages les plus modestes dans le dénuement et oblige à des restrictions alimentaires ou de chauffage. Pour atténuer les effets néfastes de cette nouvelle crise, le gouvernement a mis en place des chèques inflation ou énergie sous conditions de ressources ainsi qu’un bouclier tarifaire sur l’essence et lance à présent un guichet pour aider les entreprises.

Quelles perspectives pour 2023 s’il doit y avoir une récession économique ? Quelles conséquences pour les Français ? Le durcissement des règles d’indemnisation des chômeurs pourrait-il se conjuguer à la course au plein emploi espérée par le gouvernement ?

Le ministre de l’Economie, des Finances de la Souveraineté industrielle et numérique sera le plateau de “Dimanche en politique” pour répondre à ces interrogations.

Bruno Le Maire, ministre incontournable et pilier de Bercy depuis le 1er quinquennat d’Emmanuel Macron peut-il être un des potentiels successeurs du président de la République en 2027 ? Quel rôle va-t-il tenir au sein du parti Renaissance ?

La carte Blanche politique sera proposée ce dimanche par Louis Hausalter, journaliste à Marianne.